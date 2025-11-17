Ilary Blasi e Bastian Muller: nozze in vista tra gossip e attese

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno per sposarsi, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, che ha rivelato anche la data del matrimonio, il numero degli invitati e altri dettagli. La cerimonia dovrebbe tenersi nella prima settimana di giugno, a condizione che la conduttrice Mediaset risolva il suo divorzio con Francesco Totti. Il Messaggero ha confermato che la coppia formalizzerà il divorzio il 21 marzo dell’anno prossimo. Una volta che non ci saranno più legami con Totti, Blasi potrà dire il “sì” all’imprenditore tedesco, con cui sta insieme da tre anni.

Per quanto riguarda i dettagli delle nozze, il Corriere dello Sport ha specificato che non si terranno a Roma. Ci sono voci che potrebbero indicare la Germania, terra natale di Muller, come location, ma l’ipotesi più accreditata è la Costiera amalfitana. I futuri sposi hanno già preso alcune decisioni importanti: si uniranno con un rito civile davanti a circa un centinaio di invitati. Il desiderio di matrimonio era già evidente, soprattutto dopo che entrambi hanno indossato identiche fedi di Cartier, simbolo della loro intenzione di diventare marito e moglie.

Nel frattempo, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno cambiato abitazione, lasciando l’attico dove vivevano per trasferirsi in una villa a Roma, diventando vicini di Paolo Bonolis. La decisione di traslocare sarebbe stata influenzata da conflitti con il proprietario dell’attico, legati a lavori di manutenzione straordinaria che Totti ha pagato, ma che ha poi cercato di sottrarre dall’affitto, il quale, secondo il padrone di casa, era già in ottimo stato.