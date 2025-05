Ilary Blasi e Bastian Muller: il misterioso passato da maggiordomo

Ilary Blasi e la proposta di matrimonio

Dopo la chiusura anticipata del reality "The Couple", Ilary Blasi ha trascorso un momento di relax sul Lago di Como, dove ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Bastian Muller. Secondo quanto riportato da Chi, Muller avrebbe sorpreso la conduttrice con una gita in barca, inginocchiandosi per chiederle di sposarlo. Ilary ha accettato con un commosso sì, mentre i preparativi per il matrimonio sono in attesa dell’ufficializzazione del divorzio dall’ex marito Francesco Totti.

Bastian Muller, 38 anni, è un imprenditore tedesco, originario di Wächtersbach, vicino Francoforte. È erede di una famiglia di industriali, proprietaria di un’azienda specializzata in perforazioni, la quale ha avuto difficoltà economiche negli ultimi anni. Prima di intraprendere il suo attuale percorso imprenditoriale, Muller ha lavorato come maggiordomo presso il prestigioso Carlton Hotel di St. Moritz dal 2007 al 2015. Qui, si occupava di assistenza ai clienti e svolgeva mansioni di autista.

Dopo questa esperienza, ha avviato una propria azienda specializzata in insegne luminose. La sua vita privata è avvolta nel mistero, e ha guadagnato notorietà principalmente per la sua relazione con Ilary Blasi, conosciuta casualmente su un volo di ritorno da New York.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it