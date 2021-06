Ilary Blasi per ventidue puntate a L’Isola dei Famosi ha ripetuto lo slogan “liberi di sognare” ed a forza di dirlo ha iniziato a sognare davvero dato che, fra le pagine de Il Fatto Quotidiano, ha confessato che le piacerebbe alzare l’asticella e che non disdegnerebbe di condurre il Festival di Sanremo.

“Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo“.

Ilary Blasi, infatti, è stata la valletta di Giorgio Panariello sul palco del Festival di Sanremo nel 2006.

“Ero sparita per un po’ di mesi, mi chiama Giorgio per portarmi al Festival. Avevo 24 anni, avevo appena partorito, non avevo alcuna responsabilità e nessuno si aspettava niente. Ho preso quel treno al volo perché Sanremo ti capita una volta nella vita, se ti capita. È stata un’edizione difficile ma io non l’ho vissuta così, forse per il mio ruolo ma anche perché per me era una tutta una novità, ho un bellissimo ricordo. Esperienza unica“.

Prima di Sanremo però è stata per due anni valletta di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

“Letterina fidanzata con un calciatore: il cliché per eccellenza. Il passo successivo era fare un calendario per poi mettermi seduta in un programma sportivo come ‘fidanzata di’. Non che ci fosse qualcosa di male ma non era quello che volevo fare, volevo un percorso diverso. Fazio era appena tornato in Rai, fu per me una grande opportunità in un programma sulla carta molto distante. Avevo poco più di 20 anni, un percorso diverso. Devo tantissimo a Fabio, ho lasciato perché ero incinta.”

Dichiarazione che Fabio Fazio ha deciso di commentare con una emoji che applaude.