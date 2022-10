Ilary Blasi diffida l’investigatore che sostiene di essere stato ingaggiato per pedinare Francesco Totti

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto pubblicato da ‘Dagospia’, pare che la conduttrice abbia diffidato l’investigatore che sostiene di essere stato ingaggiato per pedinare Francesco Totti. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Ilary Blasi contro Ezio Denti. Qualche giorno fa l’investigatore ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ dove ha rivelato di essere stato ingaggiato dalla conduttrice per pedinare il suo ex marito Francesco Totti. Durante l’intervista l’uomo ha rivelato anche il compenso che avrebbe ottenuto dopo il suo lavoro: la cifra sembra che ammonti a 75mila euro.

Ilary Blasi diffida Ezio Denti: le parole dell’avvocato della conduttrice al giornale ‘Dagospia’

Nel corso delle ultime ore, però, Ilary Blasi ha smentito quanto dichiarato dall’investigatore. In particolar modo, la conduttrice ha diffidato l’uomo con una lettera arrivata al giornale ‘Dagospia’. Queste sono le parole dell’avvocato della showgirl Alessandro Simeone:

La notizia è semplicemente falsa. Ilary Blasi infatti non ha mai avuto rapporti con il signor Denti. Non ha mai incontrato l’uomo per conferirgli un incarico e non ha mai nemmeno incaricato il signor Denti per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista.

E, continuando, l’avvocato della conduttrice ha scritto:

Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi. Si tratta, in sostanza, dell’ennesima fake news probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda.

In conclusione, Alessandro Simeoni ha aggiunto:

Confido nella tempestiva pubblicazione di questa mia comunicazione da valere anche come rettifica.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata da tutti i giornali di cronaca. Risponderà Ezio Denti alla diffida di Ilary Blasi? Staremo a vedere. La conduttrice ha deciso ancora di rimanere in silenzio riguardo la vicenda mediatica che la sta coinvolgendo in questi mesi e di esporsi esclusivamente tramite il suo avvocato.