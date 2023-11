Ilary Blasi dice addio a L’Isola dei Famosi? “Possibile nuova conduzione”

Lo scorso luglio durante la presentazione dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che L’Isola dei Famosi sarebbe potuta andare in stand by e rimanere quindi in pausa per almeno un anno. L’editore ha poi risposto ai rumor che volevano Ilary Blasi fuori da Mediaset ed ha spiegato che nessuno era insoddisfatto della sua conduzione o dei dati del reality. Eppure le voci che vorrebbero un cambio di conduzione per L’Isola hanno continuato a circolare anche in questi mesi.

E sulla possibilità di rifare L’Isola la presentatrice ha detto a Striscia: “Io come Barbara? Ma sai vado in letargo da settembre a dicembre. Se mi fanno rifare L’Isola? Non lo so, le vie del Signore sono infinite. AL momento io sono qui senza un contratto“.

L’Isola dei Famosi torna, ma senza Ilary Blasi?

Poco fa FanPage ha confermato le anticipazioni di Tv Blog che ha parlato del ritorno de L’Isola dei Famosi ad aprile, dopo la fine del Grande Fratello. Il noto portale però ha rivelato che al timone del reality potrebbe arrivare un nuovo volto. Quella andata in onda qualche mese fa potrebbe essere stata quindi l’ultima edizione de L’Isola condotta da Ilary Blasi.

“Fanpage apprende che l’Isola dei Famosi tornerà in onda nel 2024, tra marzo ed aprile, ma il vero enigma riguarda la conduzione. Non è chiaro, infatti, chi potrebbe dirigere i naufraghi nell’avventura in Honduras: la scorsa edizione potrebbe essere stata l’ultima alla conduzione dell’Isola per Ilary Blasi. Non è escluso che la conduttrice romana lasci il suo posto ad altri. Il reality, ad ogni modo, tornerebbe in onda dopo la chiusura del Grande Fratello che starebbe pensando di prolungare la messa in onda e lasciare che la casa di Cinecittà resti aperta fino a fine marzo”.

Anche Il Corriere dello Sport ha ipotizzato l’arrivo di una nuova conduttrice per L’Isola dei Famosi: “Per l’ex moglie di Francesco Totti non ci saranno più programmi sulle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva. Il prossimo anno L’Isola dei Famosi dovrebbe tornare in onda con una nuova conduttrice. Questo sarebbe nell’ottica del rinnovamento intrapreso dall’azienda“.