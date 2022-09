Ilary Blasi denuncia un amico di Francesco Totti, ecco perché

“Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio“. Sono queste le parole che Repubblica ha riportato dopo aver ricevuto una nota stampa dall’avvocato della conduttrice.

A far scattare la denuncia è stata l’ultima intervista di Alex Nuccetelli rilasciata al programma radiofonico Turchesando.

“Le cose tra loro [Francesco e Noemi, ndr] procedono benissimo. Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi. Diciamo che sono sulla stessa lunghezza d’onda. Con Ilary Blasi? Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Se lo trattava in modo gelido anche dentro al letto? Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.