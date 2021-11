Ilary Blasi è stata confermata per il secondo anno consecutivo al timone de L’Isola dei Famosi, parola di TvBlog, che ha così scritto:

“Stando a quanto apprendiamo alla guida dell’Isola dei Famosi 2022 ci sarà ancora la bella e brava Ilary Blasi, che ha dimostrato nella passata serie di questo programma di saperlo condurre con grande disinvoltura e capacità narrativa, tutto questo grazie al suo stile naturale e assolutamente pop”.

La conduttrice quindi non si sarebbe “macchiata” con la parentesi poco entusiasmante di Star in the Star (media share prima stagione: 11,25%), tant’è che i piani alti di Mediaset non avrebbero mai messo in discussione la sua riconferma al reality che tornerà, come già sappiamo, da fine marzo.

Il nome di Ilary Blasi è al momento l’unico che sembrerebbe essere confermato e – secondo le indiscrezioni – non torneranno né Massimiliano Rosolino nei panni dell’inviato in Honduras e neanche il terzetto di opinionisti formato da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi, chi altro ci sarà

La prima vip ad essere stata contattata è la velocista olimpionica Olga Plachina, famosa nel nostro paese per essere la compagna di Aldo Montano.