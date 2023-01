Ilary Blasi conferma la storia con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia e questa non è certamente una notizia, dato che i due erano stati pizzicati insieme dal settimanale Chi già lo scorso novembre. La notizia è che la conduttrice, per la prima volta da quando sta con lui, lo ha taggato su Instagram confermando di fatto la relazione.

Ilary Blasi: il vichingo Bastian è il nuovo fidanzato https://t.co/Qgk8DwsqYB — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 29, 2022

La prima paparazzata fra i due era stata fatta in un lussuoso hotel di Zurigo lo scorso novembre, mentre la seconda durante una loro vacanza a St. Moritz sulla neve. Questa volta Ilary Blasi ha anticipato i paparazzi facendo sapere lei stessa di essere a Parigi con Bastian Muller. Prima in albergo, poi in macchina e infine a cena fuori.

Francesco Totti è ufficialmente un capitolo chiuso, ora la conduttrice sta con Bastian Muller, un imprenditore nonché erede di una famiglia di costruttori.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il loro amore sarebbe nato cinque mesi dopo la rottura da Francesco Totti