Ilary Blasi oggi ha compiuto 40 anni e intervistata dal settimanale Chi ha parlato de L’Isola dei Famosi e delle differenze col Grande Fratello Vip, che ha condotto per le prime tre edizioni.

“L’Isola dei Famosi è sempre un reality, ma è diverso dal Grande Fratello Vip, tecnicamente è un pochino più complicato, c’è il ritorno, c’è l’audio che qualche volta non arriva, c’è l’improvvisazione. Per condurre L’Isola dei Famosi devo essere lucida per quattro ore di seguito, non posso perdere un attimo. Però, mi piace, è un bel viaggio anche per noi che siamo in studio”.

Ilary Blasi ha poi parlato di Akash Kumar che una volta uscito dal gioco aveva dichiarato di non conoscerla.

“Akash quando è venuto in studio m’ha fatto pure tenerezza, ha persino chiesto scusa. Più che cattivo è leggero. Alla fine fa anche colore”.

E di Ignazio Moser, che sbarcherà come ultimo concorrente ufficiale nella puntata di domani sera.

“Ignazio Moser non lo conosco così bene, ha fatto il GF con me. Lì era un semisconosciuto, un ragazzo di montagna. Ora è super fidanzato [con Cecilia Rodriguez, altra gieffina di Ilary Blasi, ndr] non penso che vada lì per… Però è sempre da ammirare, comunque, che male non fa, no?”.

Intervistata da La Repubblica, la Blasi ha così parlato de L’Isola dei Famosi:

“L’Isola dei Famosi? Mi diverto molto, a me il reality piace, c’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio. […] là non c’è niente di normale, però siamo tutti un po’ strani se ci pensa. Drusilla ha un modo tutto suo di pensare, mi sto abituando. Adesso tutta Italia vuole vedere il teschio del gatto. Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte”.

Ilary Blasi, ecco chi sono le sue naufraghe preferite