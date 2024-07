Ilary Blasi, come mai sarebbe saltata la sua conduzione de La Talpa

Anni di rumor, annunci, smentite e ripensamenti, ma alla fine sembra proprio che questa sia la volta buona, La Talpa tornerà presto in tv e dovrebbe andare in onda il prossimo ottobre, dopo la fine di Temptation Island (la seconda edizione dell’anno). Ma chi sarà al timone dell’indimenticato reality? Lo scorso maggio è stato fatto il nome di Ilary Blasi e sembrava fatta, ma ieri Tv Blog ha fatto sapere che le cose sono cambiate e che adesso Mediaset sarebbe in trattativa con Diletta Leotta. La presentatrice infatti non ha un contratto di esclusiva con DAZN e potrebbe tranquillamente prendersi un mese per registrare le 5 o 6 puntate del programma di Canale 5.

Come mai la conduzione di Ilary Blasi è saltata?

Ieri in diretta a Radio Marte Deianira Marzano ha chiesto a Gabriele Parpiglia il motivo di questo cambio di conduzione per La Talpa: “La Leotta condurrà anche la Talpa prossimamente. Ma come mai la Blasi non condurrà più La Talpa, davano lei per certa fino a pochi giorni fa e adesso è cambiato tutto“.

Il giornalista ha dato la sua opinione ed ha spiegato che dietro a questa scelta potrebbero esserci i due “incidenti” capitati Ilary a Battiti Live. Gabriele si riferisce al botta e risposta della Blasi con gli autori di Battiti Live e al momento in cui la conduttrice – parlando con Irama – ha ammesso di non “capirne nulla di sonorità e influenze musicali”: “Credo che l’incidente con Irama penso che sia stata una cosa che non è andata giù a Mediaset. Mi riferisco al momento in cui a Battiti Live ha detto una cosa del tipo ‘io sono qui ma che ne so della musica, sono gli autori che mi scrivono queste cose’. E poi quando era in onda abbiamo visto un’altra cosa e non credo che anche quello sia molto piaciuto“.