Ilary Blasi: come ha scoperto di avere le corna e perché ha mentito a Verissimo

È uscito oggi, Unica, il documentario che Netflix ha realizzato con Ilary Blasi.

Un’ora e mezzo in cui la conduttrice de L’Isola dei Famosi racconta la sua verità e il suo punto di vista in merito al divorzio mediatico più chiacchierato e discusso degli ultimi anni.

“Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, che ha sempre detto di amarmi, che giurava che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere. Mi sono sentita una stupida, poi ho provato delusione, schifo e anche un po’ di rabbia. Tutto è iniziato i primi giorni di novembre del 2021, lo notavo diverso, più arrabbiato, usciva spesso. Chiedevo ma non dava risposte. Dopo un mese ho iniziato a capire che lui ce l’aveva con me”. [Ilary all’epoca non sapeva, ma Francesco Totti in quel periodo aveva scoperto dei suoi messaggi compromettenti con un’amica, ndr] Quando uscirono le sue foto con Noemi allo stadio lui smentì mi disse che non la conosceva, così io gli chiesi di fare una smentita. E lui smentì pubblicamente. Giurò davanti a me e ai miei figli che era tutto inventato”.