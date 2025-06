Ilary Blasi colpisce Spalletti: il video che fa discutere

Ilary Blasi ha pubblicato un video su Instagram che ha suscitato un ampio dibattito, considerato un attacco indiretto all’ex allenatore della Roma e della Nazionale, Luciano Spalletti, recentemente esonerato. La showgirl ha ballato sulle note di “Piccolo uomo” di Mia Martini, un brano che fa riferimento a una precedente diatriba con Spalletti, risalente al 2016.

La tensione tra Blasi e Spalletti si era intensificata in quegli anni, quando l’ex tecnico aveva escluso Francesco Totti, marito di Ilary, dalla formazione titolare. In un intervento, Blasi criticò il comportamento dell’allenatore, definendolo “un uomo piccolo” e aggiungendo che le sue scelte calcistiche erano opinabili ma non il suo comportamento personale.

Anche Spalletti rispose, facendo riferimento alla Blasi durante il compleanno di Totti e regalando a Ilary un vinile di “Piccolo uomo”, sottolineando il suo attaccamento al brano. Il conflitto non si è placato nel tempo; nella sua biografia pubblicata nel maggio scorso, Spalletti ribadì che non considerava Blasi come una nuora e la accusò di arroganza e maleducazione.

La recente iniziativa di Ilary evidenzia che il rancore persiste, con la showgirl che sembra non rimpiangere le sue parole passate, utilizzando i social per inviare un messaggio significativo proprio in un momento di debolezza professionale per Spalletti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it