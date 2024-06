Ilary Blasi ci riprova: ecco il suo nuovo progetto top secret

Dopo essere stata al centro del gossip per più di un anno a causa della sua separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi si è presa una pausa dalla tv ed ha lavorato ad un libro e a un documentario per Netflix. Adesso pare che la conduttrice (che tornerà presto su Canale 5 con Battiti Live) stia confezionando un sequel per il suo Unica.

Ivan Rota su Dagospia ha fatto sapere: “Pensavate che “Unica”, il docufilm in cui Ilary Blasi ha raccontato la fine del matrimonio con Totti tra corna, Rolex&borse contese e l’investigatore che si fa “sgamare” potesse rimanere unico? Certo che no! Si sta girando in gran segreto una seconda parte del documentario sempre prodotto da Banijay Italia. Ps: Cosa farà Netflix che ha sborsato la bellezza di 2.2 milioni di euro per la prima parte della favoletta (durata un’ora e venti minuti) in cui non c’era niente di clamoroso?“.

In Unica 2 vedremo la vita della conduttrice con il nuovo compagno e scopriremo i segreti sulla battaglia legale con Totti?

Ilary Blasi: le rivelazioni fatte dal portale Today.

“Un fugace video in cui sfoggia un bikini mozzafiato, a bordo di una barca poco distante dal porticciolo di Ponza, e una foto con le amiche. Queste le uniche storie Instagram pubblicate dalla conduttrice romana questo fine settimana – domenica mattina – lasciando intuire che fosse lì per una giornata di relax. In realtà la conduttrice era sbarcata sulla perla delle Isole Pontine già qualche giorno prima e non per una vacanza. Fonti presenti sull’isola hanno riferito a Today che insieme alla presentatrice non c’erano solo sua sorella Melory, l’amica Giorgia Lillo Lori – moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, rimasta molto vicino all’ex moglie del Pupone nonostante il legame di famiglia – e altre due care amiche, ma anche un’intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici. Lavoro “top secret” si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato”.