Ilary Blasi è corsa ai ripari e dopo la polemica esplosa online ha deciso di scappare dall’ombra di Milly Carlucci e di togliere dallo spot di Star in the Star il claim “Chi si nasconde dietro la maschera?” pronunciato identico anche da Il Cantante Mascherato di Rai Uno.

Questo era il vecchio spot con il claim de Il Cantante Mascherato:

Ilary Blasi – intervistata dal settimanale Tv Sorrisi & Canzoni – ha svelato il meccanismo di Star In The Star spoilerando anche un po’ di maschere che, come ne Il Cantante Mascherato, saranno sempre le stesse per ogni concorrente

In totale i vip in gara saranno 10 e fra le varie maschere ci sono Michael Jackson, Elton John, Madonna, Claudio Baglioni, Mina, Zucchero e Lady Gaga. Le altre 3 al momento restano top secret.

“Star In The Star è un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altre star italiane o internazionali tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io! All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantane assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo”.