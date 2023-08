Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi hanno tanto in comune. Sono due conduttrici, hanno entrambe condotto Le Iene, il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi e tutte e due nel recente passato hanno preso una pausa con Mediaset. La prima a causa di forze maggiori, la seconda di sua spontanea volontà. Ora le due donne hanno anche un’altra cosa in comune: il cambio di colore di capelli dopo aver salutato Canale 5.

Ilary Blasi, come sappiamo, quest’anno è stata messa in pausa da Mediaset e non avrà programmi da condurre. L’Isola dei Famosi nonostante sia stata confermata potrebbe prendersi un anno di pausa (e qualora dovesse andare in onda sarebbe affidata ad altri, dicono fra i corridoi del Biscione). Alessia Marcuzzi, invece, ha volutamente salutato Mediaset un paio di anni fa rifiutando la conduzione di Scene Da Un Matrimonio per passare su Rai2, dove a novembre tornerà al timone della seconda edizione di Boomerissima.

Ilary Blasi cambia colore di capelli e segue la scia di Alessia Marcuzzi

E se la Marcuzzi ha sfoggiato il nuovo colore di capelli (un castano chiaro) a Domenica In, Ilary Blasi lo ha fatto vedere in anteprima ai suoi follower di Instagram. Anche lei, come la Pinella, ha optato per scurirsi i capelli e passare al biondo cenere.

Alessia Marcuzzi (con un nuovo look) torna in tv dopo un anno da Mara Venier https://t.co/caMGGzBhrY — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 28, 2022

L’era delle platinate sta finendo?