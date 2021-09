Ilary Blasi giovedì debutterà con Star in the Star, lo show in cui 10 vip misteriosi interpreteranno grandi hit mascherati da altrettante stelle della musica. Fra le maschere in gara anche quelle di Lady Gaga e di Loredana Bertè che torneranno, in versione imitazione, anche durante la prima puntata di Tale e Quale Show il giorno seguente. Se giovedì Lady Gaga e Loredana Bertè si esibiranno su Canale 5 da Ilary Blasi, il venerdì trasferiranno su Rai Uno da Carlo Conti interpretate rispettivamente da Stefania Orlando e da Alba Parietti.

Queste le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show:

Stefania Orlando – Lady Gaga

Alba Parietti – Loredana Berté

Francesca Alotta – Emma

Federica Nargi – Elettra Lamborghini

Simone Montedoro – Francesco De Gregori

Biagio Izzo – Caterina Valente

Pierpaolo Pretelli – Ricky Martin

Gemelli di Guidonia – Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro

Deborah Johnson – Donna Summer

Dennis Fantina – Eros Ramazzotti

Ilary Blasi, Star in the Star troppo simile a Tale e Quale Show ed Il Cantante Mascherato? Risponde il direttore di Rai Uno

Intanto il direttore di Rai Uno ha così risposto a chi ha accusato Ilary Blasi di aver plagiato col suo show i format di Carlo Conti e Milly Carlucci.

“Sono pacifico nella vita e nel lavoro ma non nascondo un certo fastidio per la partenza coeva di #StarInTheStar. Ho fatto le opportune verifiche ma sono dell’idea che un programma si giudica dalla messa in onda. Vedremo”.