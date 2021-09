Ilary Blasi domani sera tornerà in onda con una nuova puntata di Star in the Star ma come rivelato fra le pagine del settimanale Chi questo potrebbe essere uno dei suoi ultimi programmi da conduttrice.

“Soffro a fare le prime serate di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”.

E ancora:

“Dopo il balletto a Star in the Star avevo il fiatone, ero emozionata. […] Ogni volta prima di cominciare mi dico ‘ma chi me lo ha fatto fare, perché non sono sul divano di casa mia?‘. I miei figli hanno commentato Star in the Star dicendomi ‘sì è carino‘, non è che sprizzino chissà quale entusiasmo, ma non mi posso lamentare perché anche io sono così e li ho fatti io. Se però c’è da fare una critica sono i primi. A mio marito è piaciuto tutto, soprattutto il balletto iniziale. L’opening ha colpito. Quando me l’hanno proposto ho pensato ‘Oddio‘, ma poi appena abbiamo iniziato ero a mille, ho cominciato a dire ‘esageriamo, facciamo una presa…‘, dopo ci credevo proprio: mi sentivo Britney, troppo Britney, ma tutta la vita Britney”.

Ilary Blasi, nel suo futuro non ci sarà più la tv

La conduttrice, che quest’anno abbiamo visto in scena sia a L’Isola dei Famosi, sia a Star in the Star, ha concluso l’intervista dicendo che “in un tempo non troppo lontano” abbandonerà il piccolo schermo per dedicarsi al dietro le quinte.

“Mi piacerebbe mettermi dietro le quinte. Mi voglio dare un tempo – e nemmeno troppo lontano – per togliermi altre soddisfazioni e fare un po’ di tv. Poi voglio stare dietro le quinte, mi incuriosisce una tv fatta anche da un altro punto di vista, penso che una volta che l’hai fatta in prima persona, allora, hai un altro occhio”.

Vi mancherà Ilary?