Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip partirà a marzo e secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset potrebbe richiamare Ilary Blasi per sostituire Alfonso Signorini alla guida del noto reality. Secondo quanto rivelato da FanPage, Ilary Blasi potrebbe presto sbarcare al timone del Grande Fratello Vip, sostituendo in corsa Alfonso Signorini.

Ilary Blasi è legata al GF Vip, un programma che aveva condotto in passato, nel 2016 e nel 2018, scegliendo proprio Alfonso Signorini come opinionista. Dopo L’Isola dei Famosi e il mancato successo di The Couple, la conduzione del GF Vip rappresenterebbe una sorta di rivincita per la conduttrice, pronta a tornare alle origini per rilanciare il format. Restano un’incognita gli opinionisti che potrebbero essere scelti anche con l’aiuto di Ilary Blasi.

Alfonso Signorini sta affrontando uno scandalo senza precedenti, un caso nato dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona in cui il conduttore veniva accusato di aver molestato alcuni ex concorrenti del GF. La questione è al vaglio degli inquirenti e Signorini è pronto a difendersi nelle sedi opportune, raccontando la sua verità sulla vicenda. Nonostante l’autosospensione di Signorini e la posizione presa dall’azienda, Mediaset non sembra disposta a rinunciare al Grande Fratello Vip. La porta rossa si aprirà ancora una volta per accogliere i vip che regaleranno emozioni, nuove dinamiche e storie avvincenti nella casa di Cinecittà.

