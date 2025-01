Ilary Blasi ai Caraibi con Bastian Muller indossa una borsa dal valore stratosferico: ecco il prezzo.

Ilary Blasi ha celebrato l’arrivo del 2025 a Saint Barth con il compagno Bastian Muller, indossando abiti di alta moda e accessori esclusivi. L’isola caraibica, rinomata per le sue spiagge paradisiache e l’atmosfera di lusso, ha fatto da sfondo a una serata elegante. Durante il soggiorno, Ilary ha sfoggiato un abito in satin con un maxi spacco laterale, abbinato a una borsa di design che ha catturato l’attenzione di fan e critici di moda.

La conduttrice sta trascorrendo una vacanza da sogno, immersa nel lusso. Anche altre celebrità, come Fedez, hanno scelto di passare le festività a Saint Barth. Nel frattempo, Francesco Totti si trova in Repubblica Dominicana con Noemi Bocchi e i figli, mostrando le diverse scelte di vacanza dopo la separazione. Ilary ha iniziato l’anno con eleganza, circondata da panorami mozzafiato.

In una passeggiata sull’isola, ha indossato un look estivo che ha suscitato ammirazione. Ha scelto uno slip dress asimmetrico in satin verde smeraldo, abbinato a stivali neri da cowboy, accessorio trendy della stagione Autunno/Inverno 2024-25. Questo outfit ha saputo unire sofisticazione e informalità, esaltando la sua silhouette tonica.

Particolare attenzione ha attirato la mini Kelly di Hermès, una borsa di lusso che ha completato il suo look. Questo modello, di difficile reperibilità e dal costo di circa 30mila euro, è noto per il design raffinato e il colore nude. La borsa è diventata subito un tema di discussione sui social, dove gli utenti hanno apprezzato la scelta di Ilary, sottolineando il suo occhio per la moda e il suo status di icona nel settore.

Mentre continua a godere della vacanza, Ilary si prepara a tornare in Italia per il lancio di “Ilary”, una docuserie Netflix che esplorerà la sua vita post-separazione da Francesco Totti. Questo progetto segna un’importante tappa per la conduttrice, intenzionata a condividere dettagli sulla sua vita personale e professionale. Il suo stile e la sua presenza sui social media continuano a ispirare molti, consolidandola come figura di riferimento nel panorama dello spettacolo italiano.