Ilary Blasi a pranzo con Angelo Marrozzini, il cugino di Francesco Totti

Sebbene siano passati alcuni mesi dall’addio più clamoroso dell’estate 2022, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far rumore sul web. Di recente la modella romana ha partecipato ad un pranzo di famiglia in cui è stato invitato anche Angelo Marrozzini, il cugino di Francesco Totti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo le numerose indiscrezioni emerse in merito ad una presunta frequentazione con il misterioso Bastian, Ilary Blasi torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la showgirl protagonista di un gossip sono state alcune immagini emerse sui social che la ritraggono in un’osteria con il cugino del suo ormai ex marito.

Nel corso dell’ultimo weekend la conduttrice ha colto l’occasione per trascorrere un po’ di tempo insieme alla sua famiglia. Dopo essersi recata dalla nonna Marcella per imparare a fare i cappelletti, la donna si è sposata in un’osteria in cui ha mangiato anche insieme ad Angelo Marrozzini. Quest’ultimo è considerato come un fratello da Francesco Totti tanto da avergli ceduto il 5% delle azioni dello Sporting Club Totti.

Marrozzini non è un semplice cugino per l’ex calciatore della Roma in quanto è stato anche suo testimone di nozze nelle nozze con Ilary nel 2005. Tuttavia, considerando i rapporti turbolenti in cui si trova attualmente l’ormai ex coppia, la presenza di Marrozzini accanto alla showgirl ha lasciato il web senza parole.

In ogni modo, potrebbe celarsi una spiegazione dietro questo episodio. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Francesco Totti non sarebbe in buoni rapporti con suo cugino. Infatti, lo starebbe considerando come un traditore perché, in questa fase delicata della separazione, avrebbe preso le parti della sua ex moglie.