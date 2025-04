Ilaria Sula uccisa e messa in valigia, dal telefono alle amiche: i depistaggi dell’ex

“Mi dispiace per quello che ho fatto”. Queste le parole di Mark Antony Samson, durante la confessione dell’omicidio di Ilaria Sula, una giovane di 22 anni scomparsa il 25 marzo da Roma e ritrovata morta in una zona boschiva all’interno di un valigione. Sebbene il giovane, studente universitario come la vittima, abbia confessato, non ha fornito dettagli sul movente, sulle circostanze del delitto né sulla data esatta dei fatti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona di via Homs, dove è avvenuto l’omicidio, e stanno esaminando il telefono sequestrato a Samson, attualmente in stato di fermo.

Le indagini hanno rivelato che il ragazzo avrebbe tentato di depistare le autorità, recandosi a casa della vittima nei giorni successivi alla scomparsa per chiedere informazioni alle coinquiline e rispondendo ai messaggi sul telefono della giovane, dopo aver disinstallato i social network. Tuttavia, il telefono è stato poi gettato in un tombino a Montesacro e non è ancora stato trovato. Al momento, Samson è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, e i pubblici ministeri, sotto la direzione del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno preparando la richiesta di convalida del fermo presso il giudice per le indagini preliminari (gip). Domani, inoltre, sarà affidato l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo di Ilaria Sula.