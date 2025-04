Ilaria Sula uccisa e chiusa in valigia dall’ex, il ‘silenzio rumoroso’ alla Sapienza per la studentessa

Oggi, centinaia di persone si sono radunate davanti alla facoltà di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma per rendere omaggio a Ilaria Sula, una studentessa uccisa dal suo ex ragazzo e il cui corpo era stato rinvenuto in una valigia. L’atmosfera era surreale e molti studenti, increduli, hanno espresso il loro dolore per la perdita di una compagna di studi. Un ragazzo ha sottolineato come sia difficile accettare che una persona della loro quotidianità sia morta per mano di un coetaneo incapace di gestire le proprie emozioni. Lucia, una studentessa il cui coinquilino era compagno di corso di Ilaria, ha dichiarato di sentirsi in pericolo e di aver perso la speranza in un cambiamento, evidenziando che, senza un sistema di protezione adeguato, ci si sente sempre a rischio.

Durante la cerimonia, sono stati deposti centinaia di fiori accanto a un ritratto di Ilaria con la scritta “Sapienza ricorda Ilaria Sula”. I partecipanti hanno esposto striscioni con le frasi “Ci vogliamo Viv3” e “Verità e giustizia per Ilaria, un altro mondo è possibile, organizziamoci”. Una ragazza, in lacrime, ha descritto il peso di sapere che eventi simili possano verificarsi, chiedendo alle università e alle istituzioni di intervenire e non lasciare che la paura di non tornare a casa diventi una costante nella vita quotidiana. Infine, è risuonato un “silenzio rumoroso”, accompagnato dal suono di centinaia di chiavi, simbolo della ricerca di sicurezza e attenzione verso questa tragica situazione.