Ilaria Sula: Il Mistero del Corpo nella Valigia di Mark Samson

Mark Samson ha confessato di aver ucciso Ilaria Sula, nascondendo il corpo in una valigia gettata in un dirupo a 40 km da Roma. La notizia del femminicidio ha scosso la Capitale, con dettagli macabri che emergono. Il cadavere è stato trovato tra Capranica Prenestina e Poli, dopo che Samson ha indicato il luogo agli investigatori. La confessione è avvenuta la notte tra il 1° e il 2 aprile, quando il giovane ha fornito informazioni precise sul ritrovamento del corpo.

Ilaria era scomparsa dal 25 marzo, giornata in cui era uscita dall’appartamento a San Lorenzo senza portare nulla con sé, lasciando compagne e amici preoccupati. Anche se risultava assente, continuava a utilizzare i social media, il che ha insospettito le sue coinquiline. Queste ultime hanno avvisato le autorità, portando a un controllo dell’appartamento di Samson, il quale è stato poi interrogato dalla polizia. Le indagini hanno messo in correlazione i dati telefonici di Ilaria con i movimenti di Samson.

Per depistare le indagini, Mark avrebbe anche usato il cellulare di Ilaria per inviare messaggi e post sui social, prima di abbandonarlo in un tombino. I due erano stati insieme per un anno, ma si erano recentemente lasciati. La polizia sta continuando a indagare per chiarire i motivi del femminicidio e se altre persone possano essere coinvolte nel delitto. La tragica sorte di Ilaria Sula si inserisce in un contesto di crescente attenzione sui femminicidi in Italia.