Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca della sua immunità: ecco cosa ha dichiarato.

L’Ungheria ha formalmente richiesto la revoca dell’immunità di Ilaria Salis, la quale sarà discussa nella commissione per gli Affari giuridici del Parlamento Europeo. Salis, europarlamentare del gruppo Avs, ha annunciato sui social media che la richiesta di revoca è stata presentata il 10 ottobre, giorno dopo il suo intervento in Plenaria in cui ha criticato severamente la presidenza di Viktor Orbán. L’europarlamentare ha sottolineato che le critiche ai tiranni non vengono facilmente accettate, insinuando una reazione politica in risposta alle sue osservazioni.

Salis ha dichiarato di sperare che il Parlamento Europeo difenda lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere davanti a una “democrazia illiberale” che mostra segni di deriva autocratica. Ha evidenziato come alcuni leader ungheresi l’abbiano già considerata colpevole prima di qualsiasi sentenza, sollevando questioni più ampie sul futuro dell’Europa di fronte a forze politiche autoritarie. La sua situazione non riguarda soltanto il suo personale benessere, ma rappresenta anche un bivio per i valori europei fondamentali e i diritti civili.

Salis ha inoltre affermato che non sussistono le condizioni necessarie per un giusto processo in Ungheria, non solo per lei, ma anche per altre figure di opposizione, compresi quelli di orientamento antifascista. Ha richiamato alla solidarietà, esprimendo l’urgenza di mobilitarsi nuovamente in nome dell’antifascismo, della democrazia e di una giustizia reale.

Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Pd – S&D, ha dichiarato di sostenere Salis, pur non condividendo le sue idee politiche. Ha affermato che voterà con convinzione affinché Salis possa rimanere libera di fronte a questa ulteriore persecuzione da parte di Orbán e dei suoi alleati, esprimendo anche la sua convinzione che la maggior parte del Parlamento Europeo si allineerà con tale idea. Inoltre, questa situazione mette in evidenza le tensioni tra l’Ungheria e le istituzioni europee, rinforzando il dibattito su democrazia e diritti umani nel contesto europeo.