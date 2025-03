Ilaria Salis e la dichiarazione choc sulle case occupate: cosa ha affermato

Sarà Ilaria Salis la prossima ospite di Pulp, il podcast di Fedez e Mr. Marra, che ha sostituito “Muschio Selvaggio”. Nella puntata, si discuteranno temi controversi legati all’ex attivista, ora eurodeputata, come l’occupazione illegale di immobili, l’abolizione del carcere e la violenza nelle proteste. Fedez, rivolgendosi a Salis, esprime l’aspettativa che chi affronta il tema dell’abolizione del carcere debba fornire soluzioni strutturate. Salis, in merito all’occupazione di case, evidenzia l’importanza di tutelare il diritto a una casa piuttosto che quello del palazzinaro.

Salis è divenuta nota nel gennaio 2023, quando fu arrestata a Budapest per aver partecipato a una manifestazione antifascista, suscitando un acceso dibattito sui diritti fondamentali in Ungheria e sul ruolo delle autorità italiane nel tutelare i propri cittadini. La sua detenzione, con modalità scioccanti, ha diviso l’opinione pubblica, alimentando critiche sul suo passato da attivista nei centri sociali di Milano, dove ha vissuto in una casa popolare occupata. Questo ha attirato l’attenzione di esponenti del centrodestra, che la considerano simbolo di illegalità ed estremismo.

Nel giugno 2024, Salis è stata eletta al Parlamento Europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, raccogliendo oltre 170.000 preferenze. Questo ha trasformato il suo caso giudiziario in una questione di diritto europeo. Grazie all’immunità parlamentare, Salis ha potuto tornare in Italia, scatenando critiche da parte dei detrattori che l’accusano di aver cercato di sfuggire alla giustizia, mentre i sostenitori la considerano una prigioniera politica finalmente libera.