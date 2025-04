Ilaria Salis critica i centri migranti in Albania: ‘Campi di concentramento’, polemica per l’eurodeputata Avs

In un recente post sui social, Ilaria Salis critica aspramente i centri di permanenza per i rimpatri (CPR), in particolare il CPR di Gjader in Albania, definendolo una “prigione coloniale” e il “primo campo di concentramento e deportazione extra-territoriale dell’Europa contemporanea”. Salis contesta la detenzione dei migranti, sostenendo che sia inaccettabile privare della libertà esseri umani che non hanno commesso reati.

D’altra parte, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha difeso la necessità di tali centri, sottolineando che tra i migranti trasferiti ci sono diversi individui con precedenti penali, tra cui cinque condannati per violenza sessuale e un soggetto colpevole di tentato omicidio. Secondo il Ministro, questi migranti sono stati trasferiti perché responsabili di diverse violazioni.

Salis, tuttavia, rimane ferma nella sua posizione e afferma che i CPR non dovrebbero esistere in nessuna parte del mondo, rivolgendo un appello per la protezione dei diritti umani e l’eguaglianza. Concludendo il suo intervento, ha esortato tutti a protestare “in nome dell’umanità” contro questi centri, sottolineando che la loro esistenza rappresenta un grave passo indietro per i diritti civili. I CPR, istituiti nel 1998 e rinominati nel 2017, sono strutture destinate ai migranti irregolari e hanno suscitato dibattiti e polarizzazione sia in Italia che a livello europeo.