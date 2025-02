Ilaria Galassi è un fiume in piena contro Helena: “Deficiente brasiliana. Fatemi rientrare che la mando a quel paese”

I gieffini sembrano confondere il Grande Fratello con un supermercato, poiché, dopo Jessica Morlacchi, anche Ilaria Galassi ha manifestato il desiderio di tornare nel programma. Due settimane fa, Ilaria aveva deciso di ritirarsi, ma durante una discussione su Twitter, ha rivelato di voler rientrare in casa per confrontarsi con Helena Prestes, che ha definito “deficiente brasiliana”. Ha elogiato Lollo, affermando che è “sincero e onesto”, andando contro il trend della tossicità nei fandom di cui si è parlato recentemente. Ilaria ha espresso frustrazione riguardo alla possibilità che Helena o Jessica vincano il programma, suggerendo che Jessica abbia pianificato le sue mosse fin dall’inizio.

Ilaria ha affermato di voler rientrare solo per esprimere la sua opinione su Helena, dicendo: “Se voglio rientrare? Solo per dare tre o quattro vaffan***o ad Helena, con tutto il cuore.” Ha anche condiviso un parere su chi meriterebbe di arrivare in finale, indicando Zeudi e Shaila, e ha criticato Tommaso, dicendo che non le piace per il suo atteggiamento ambiguo. "Lollo ha gli stessi occhi di mio figlio grande", ha continuato, evidenziando quanto tenga a lui. Ilaria ha anche stigmatizzato il fatto che si metta in discussione l’orientamento di Helena, descrivendo la situazione come inaccettabile.

Il dibattito sul comportamento di Ilaria e sul fandom si è intensificato, con alcune reazioni critiche sui social media riguardo al suo linguaggio e alle sue affermazioni.