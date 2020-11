“E’ arrivato il temporale, è come se fossimo sotto un attacco di uno sciame di vespe. Sono particolarmente pericolose per alcune persone, ma rischia chiunque se viene punto in un occhio”. Sono le parole della professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, che a DiMartedì si esprime così sulla seconda ondata della pandemia. “Credo che tutti siano stati colti impreparati, la soluzione si basa sulla capacità di lavorare in convergenza. E’ chiaro che per alcune zone possono essere adottate misure più severe, ma questo deve essere fatto in armonia. Altrimenti vincono le vespe”, aggiunge.

