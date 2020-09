“Ogni famiglia deve ragionare su come evitare il contatto diretto tra persone potenzialmente esposte al contagio e persone più fragili. Al presidente Berlusconi è toccato fare esempio per il paese”. Sono le parole della professoressa Ilaria Capua a Di Martedì, su La7. “Sono molto ottimista per quanto riguarda l’Italia, c’è circolazione virale ma il numero di casi gravi è a livelli bassissimi. Le terapie intensive sono a livelli normali, gli italiani hanno capito cosa bisogna fare per evitare il contagio: questa è l’unica mossa vincente per tenere il virus il più lontano possibile da se stessi e dagli altri”, dice il direttore dell’UF One Health Center.

