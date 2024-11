Ilaria Capua: Previsioni sulla Prossima Pandemia dopo il Covid

Il Covid è ormai superato, ma è fondamentale rimanere vigili. Le pandemie, in particolare quelle influenzali, seguono un andamento ciclico. La virologa Ilaria Capua, in un’intervista, prevede che la prossima pandemia possa manifestarsi con intervalli tra gli 11 e i 40 anni, come dimostrano le pandemie influenzali del passato. Le autorità sanitarie globali sono consapevoli di questa possibilità e si stanno preparando, apprendendo dall’esperienza accumulata durante l’emergenza coronavirus.

Attualmente, l’emergenza più critica è l’antibiotico resistenza, causata da batteri che sviluppano resistenza agli antibiotici. Capua sottolinea che le istituzioni stanno intervenendo: la Commissione Europea ha emesso linee guida per ridurre l’uso di antibiotici sia nel settore veterinario che in quello umano. Tuttavia, è necessaria la collaborazione di tutti. Capua suggerisce di utilizzare gli antibiotici solo quando strettamente necessario, ad esempio evitando di assumerli per mal di gola, e di adottare pratiche igieniche come lavarsi le mani quando si accede a strutture sanitarie, RSA e asili, luoghi dove il rischio di infezioni è maggiore. Inoltre, i farmaci scaduti dovrebbero essere smaltiti in farmacia piuttosto che nei rifiuti domestici per evitare di favorire la diffusione di nuovi ceppi batterici resistenti.

Capua enfatizza come la pandemia di Covid sia stata un evento trasformativo che ha alterato la fiducia nella scienza. Negli ultimi anni si è assistito a una polarizzazione del dibattito scientifico, con chi era scettico che è diventato sempre più estremista contro la scienza, e chi inizialmente era dubbioso ora ha riposto maggiore fiducia. La virologa afferma che i progressi scientifici, come lo sviluppo rapido dei vaccini contro il Covid, siano evidenti. Pur riconoscendo che il dibattito continuerà a polarizzarsi, è cruciale mantenere fiducia nel metodo scientifico e nei suoi risultati. In conclusione, la preparazione per future pandemie e l’affrontare l’antibiotico resistenza sono sfide fondamentali che richiedono impegno collettivo e fiducia nella scienza.