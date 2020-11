“Siamo in un punto di svolta. Ci sono evidenze, le misure di restrizione stanno dando risultati ma bisogna aspettare che questo trend si stabilizzi e poi inizi a decrescere”. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, a DiMartedì fotografa così la situazione attuale legata alla pandemia di coronavirus. “E’ un’emergenza che dura da un anno, si dice che il virus abbia fatto la sua comparsa tra il 15 e il 17 novembre a Wuhan. Il coronavirus ha colpito molti paesi nella prima ondata, abbiamo imparato molte cose ma appena si abbassa la guardia il virus riprende forza e si crea la seconda ondata. Siamo in una fase di amplificazione secondaria dell’infezione, il virus è molto contagioso e si muove in fretta”.

