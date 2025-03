Il Web in Rivolta: La Risposta di Lei

Alfonso Signorini è al centro di una polemica dopo una battuta su Giulia Salemi durante un podcast, che ha suscitato reazioni negative sui social. Signorini, parlando della nomina di Pierpaolo Pretelli come inviato de L’Isola dei Famosi, ha detto: “E la Salemi rimane al palo”, facendo riferimento in modo ironico alla carriera di Giulia. Questo commento è stato percepito come offensivo dai fan di Giulia.

La situazione è degenerata quando Pretelli ha messo un “like” a un post che riprendeva la battuta di Signorini, cosa vista come un’approvazione che ha alimentato voci di tensione nella coppia. Molti utenti, infatti, si sono chiesti se fosse opportuno il gesto di Pretelli, e il like è stato successivamente rimosso ma il danno era già fatto.

Amedeo Venza ha amplificato la polemica commentando l’accaduto nelle sue storie Instagram, sottolineando la giustificata indignazione per la battuta. Le reazioni degli utenti spaziavano dalla condanna a chi minimizzava l’accaduto, con alcuni commenti molto duri contro Signorini e Pretelli. Giulia, dal canto suo, ha reagito con leggerezza scrivendo sotto il video del podcast: “La tua bastardina prefe ti aspetta al palo per un caffè”, cercando di stemperare la tensione.

In sintesi, la vicenda ha suscitato un intenso dibattito tra chi condanna le parole di Signorini e chi le considera innocue, segnalando come il web reagisca prontamente a ciò che viene percepito come mancanza di rispetto.