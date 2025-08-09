Il vuoto della politica italiana tra alleanze e opportunismi

Nell’attuale panorama politico italiano si avverte un generale marcato vuoto di contenuti e ideologie, un fenomeno che colpisce tanto il centrosinistra quanto il centrodestra, sebbene in modi distinti. Si stanno intensificando le trattative tra Elly Schlein e Giuseppe Conte per indicare i candidati presidenti nelle Regionale previste per i prossimi mesi. Tuttavia, come osservato da Mario Lavia, queste intese sembrano più frutto di strategie tattiche piuttosto che di un reale progetto di lungo termine.

Tradizionalmente, la ricerca della vittoria elettorale può giustificare anche le collaborazioni più impensabili. Tuttavia, l’assenza di un programma riformatore organico rappresenta una grave limitazione, in particolare per l’opposizione, composta da Pd e M5S, che si trova in una posizione di svantaggio rispetto alla maggioranza in carica. Nonostante le leve di potere in mano alla maggioranza non risolvano le problematiche fondamentali della politica attuale, esse forniscono uno schermo efficace contro le critiche.

La potenziale alleanza Pd-M5S, insieme ad altri alleati minori, potrebbe ottenere risultati favorevoli nelle elezioni regionali grazie a una strategia mirata. Tuttavia, tali successi sarebbero il risultato di un mero accumulo di voti, fondato su accordi elettorali e scelte strategiche per le poltrone piuttosto che su una visione condivisa.

La mancanza di un collante ideale tra i partiti, riuniti solo dall’interesse immediato, evidenzia una politica che sembra vivere alla giornata. Questo scenario ricorda i limiti dei governi Prodi, che, nonostante l’intelligenza politica del loro leader, non sopravvissero alla prova del tempo. Il rischio di ripetere quegli errori è concreto, con possibilità che si avvantaggi il leader più astuto, in questo caso Giuseppe Conte.