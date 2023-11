Il vostro gatto potrebbe considerarvi sua madre, se fa così è proprio per quel motivo

Esistono 4 segnali che indicano che il vostro gatto crede siate la sua mamma, se lo fa non ci sono dubbi!

I gatti sono creature che da sempre hanno affascinato l’uomo ed è proprio per questo che sono ormai divenuti i colonizzatori del mondo intero. Il loro fascino unito all’alone di mistero che li accompagna continua a incuriosire l’uomo e, alcune volte, anche a confondere il nostro fedele micetto che spesso e volentieri può scambiare le nostre attenzioni per quelle di sua madre. Se anche il tuo gatto ti ha scambiato per la sua mamma lo capirai senza troppa fatica, esistono infatti 4 segnali inequivocabili che dimostrano proprio questo.

Segnali inequivocabili che per il tuo gatto sei tu la vera mamma! Dal grooming ai vocalizzi dolci, lo dimostra proprio così!

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

I nostri gatti sono in grado di comunicare con noi in maniera davvero chiara attraverso il linguaggio del corpo o le vocalizzazioni, in grado di essere molto varie a seconda di ciò che il nostro micetto intende chiederci. Alcuni atteggiamenti piuttosto comuni, tuttavia, suggeriscono anche altro, ovvero che il nostro gattino ci ha scambiato letteralmente per la sua mamma.

Uno dei primi sintomi che è accaduto tutto ciò è il Grooming, i gatti sono soliti leccarsi tra di loro non solo per mantenere pulito il rapporto ma anche per rafforzare il legame sociale, atto che avviene per lo più verso la propria mamma. Se il vostro gatto vi lecca è segno dunque che siete parte della sua famiglia e questo è il modo che lui conosce per dimostrarvelo, anche se non è l’unico.

Uno dei comportamenti comuni di un gatto che vuole manifestare il suo affetto è quello di “impastare”, se vi fosse capitato di assistere ad una mamma gatta che allatta avrete capito subito questo comportamento da dove arriva. I micetti mentre bevono il latte dalla mamma sono infatti soliti massaggiare le mammelle, un atto che facilita l’uscita e la produzione del latte e che viene spesso riproposto anche verso il padrone. Questo comportamento è dunque una reminiscenza del tempo in cui erano ancora dipendenti dalla loro mamma che gli forniva nutrimento e calore, cosa che adesso facciamo noi e proprio per questo i nostri mici continuano a comportarsi così, ma questa volta nei nostri confronti.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Anche la ricerca di affetto e comfort fatta in un determinato modo può significare che il vostro gatto vi ha scambiato per la mamma. Se il gatto cerca voi quando è spaventato o vuole dormire vicino a voi è il segno che in voi trova la sicurezza e la protezione di cui ha bisogno proprio come se foste una figura materna. Infine, anche tramite la comunicazione, il vostro micio può darvi moltissimi segnali diversi e manifestare il suo stato d’animo.

I vocalizzi del gatto sono diversi, almeno 6, ed indicano noia, dolore, fame, felicità di vedervi, bisogno di attenzioni o spavento. Se il micio emette suoni dolci e melodiosi quando è intorno a voi questo è il segnale dell’affetto speciale che prova nei vostri confronti, questi vocalizzi sono simili a quelli che i gattini usano per comunicare con la mamma e generalmente avvengono nei momenti di contatto visivo o per rispondere alla vostra voce.

L’immagine di un animale distaccato e poco affezionato al padrone non potrebbe essere più sbagliata, il vostro gatto vi ama e sa come dimostrarlo, tutto ciò che dovrete fare è solo imparare a capire il suo modo di dimostrarvi amore.