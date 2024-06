Anche il vostro gatto ha l’abitudine di svegliarvi sedendosi sulla vostra faccia? Sono curiosa di scoprire che faccia avete quando succede.

In un video apparso su TikTok il 29 maggio scorso si documentano alcune delle più bizzarre abitudini dei gatti rintracciate in rete in questi mesi. Una fra queste, in particolare, avrebbe attirato più di tutte le altre la mia attenzione. Si tratta dell’insolita abitudine coltivata da un piccolo gatto nero. Il gattino – come rivela la clip su TikTok – si accinge a svegliare dolcemente il suo papà umano, ma per farlo decide di salire direttamente sulla sua faccia. Perché lo fa? Voi cosa ne pensate?

Il vostro gatto ha l’abitudine di svegliarvi? E se lo facesse sedendosi sulla vostra faccia come reagireste?

Se in questo caso, ad esempio, l’espressione del ragazzo protagonista della clip pare sia realmente emblematica del suo stato d’animo, voi, invece, come reagireste se un simile comportamento venisse adottato dal vostro gatto?

Nella simpatica clip condivisa da @aron20335 il piccolo gatto nero si arrampica sul letto dove, in quel momento, sta beatamente dormendo il suo papà umano. Il gattino, dopo essersi arrampicato anche su di lui, si siede comodamente sulla sua testa.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Come non far svegliare il gatto durante la notte

Dopo aver recentemente scoperto quali sono le principali cause dell’insonnia del gatto di notte, ed essermi affidata a rimedi molto efficaci consigliati dagli esperti per ridurre – in tal modo – il disturbo del micio, ho iniziato a nutrire molta curiosità sul motivo che spinge un gatto a trovare una tanto comoda seduta e quali sarebbero le principali reazioni umane di risposta a questa loro abitudine.

Gatto ha l’abitudine di svegliarvi sedendosi sulla vostra testa, è un simpatico o un fastidioso comportamento?

Spinta dalla curiosità, e rimanendo nel frattempo in attesa di un ricevere un riscontro più personale da parte degli utenti, ho deciso di confrontarmi con un esperto. Ovvero di chiedere a lui quale fosse la ragione per cui un qualunque gatto ami così tanto sedersi sul volto del proprio umano di riferimento.

Al termine del confronto con il mio veterinario di fiducia ho scoperto qualcosa in più su quest’abitudine dei gatti, apprendendo – infine – il motivo che ha ciascun micio di adottare frequentemente questa comoda posizione .

@aron20335 #video #tiktok #moviestowatch #filme #traveltiktok #moive #fyp #foryourpage #film ♬ original sound – Aron

A dire del veterinario sembra che un gatto si avvicini in questo modo a un essere umano soltanto in un caso particolare: ossia quando il micio ha molta fiducia di lui.