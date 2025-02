Il Volto Nascosto di Selvaggia Lucarelli

Daniela Santanchè avrebbe regalato nel 2014 a Francesca Pascale una borsa Hermès falsa. L’indiscrezione, riportata da Selvaggia Lucarelli, narra che Pascale scoprì l’inganno recandosi in una boutique Hermès per riparare la cerniera di una delle borse ricevute, scoprendo che era contraffatta. Santanchè, allora in cerca di consensi nell’ambito di Forza Italia, aveva omaggiato Pascale con due borse di lusso, una rosa pesca e una verde militare, tra cui una Birkin e una Kelly, dal valore complessivo di 18.000 euro.

L’episodio si è rivelato imbarazzante per Pascale: il commesso del negozio, mortificato, dovette sequestrare la merce e confermò che risultava falsa. Dopo aver appreso la notizia, Pascale si confrontò con Santanchè, la quale negò che la borsa fosse contraffatta. Lucarelli, nel suo articolo per Il Fatto Quotidiano, ha sollevato dei dubbi sulla veridicità delle borse di lusso indossate da Santanchè, che si è sempre dichiarata contraria alla contraffazione.

In risposta alle affermazioni, Santanchè ha minacciato azioni legali, sostenendo che l’unico falso fosse la notizia e che i responsabili avrebbero dovuto risponderne in tribunale. L’accaduto ha suscitato attenzione mediatica, evidenziando tensioni tra le due figure e sollevando interrogativi sulla fedele autenticità dei beni di lusso nel loro possesso.