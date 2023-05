Il Volo, Tutti per uno: date, ospiti e scaletta

Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con tutti per uno: date, ospiti e scaletta delle canzoni dello show.

La grande musica torna in prima serata su Canale 5 grazie a una doppia serata dedicata ancora una volta a Il Volo. Il trio di tenorini, già protagonista negli scorsi mesi di un grande spettacolo di Natale, conquista nuovamente la prima serata della rete ammiraglia di Mediaset con Tutti per uno. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo doppio appuntamento, dalle date agli ospiti che raggiungeranno Il Volo sul palco.

Tutti per uno: date e dettagli dello show su Canale 5

Sarà una doppia serata ricca di musica, grazie a una scaletta in cui non mancheranno grandi classici, accanto ai brani più conosciuti del trio, e ricca anche di ospiti. Tra questi, nel ruolo di conduttrice, in un certo senso, dell’evento, ci sarà uno dei volti più amati di Mediaset: Federica Panicucci.

Il Volo

Lo spettacolo è stato registrato durante le date tenute dal vivo nelle scorse settimane dai tre cantanti all’Arena di Verona. La trasmissione in prima serata su Canale 5 è in programma nelle giornate di sabato 27 maggio e sabato 3 giugno.

Scaletta e ospiti

Non conosciamo ancora la scaletta precisa dell’evento, che potrebbe prevedere anche dei cambiamenti nel montaggio rispetto a quanto si è visto dal vivo. Le canzoni che ascolteremo dovrebbero però essere queste:

– Ecstasy of Gold

– Nessun dorma

– Il mondo

– Your Love

– Granada

– Un amore così grande

– Cinema Paradiso: Love Theme

– Would He Even Know Me Now

– All By Myself

– If I Can Dream

– E lucevan le stelle

– Delilah

– Smile

– Conradiana

– ‘O surdato ‘nnammurato

– My Way

– Hallelujah

– La donna è mobile

– Nella fantasia

– Here’s to You

– Surrender (Torna a Surriento)

– Caruso

– Funiculì, funiculà

– Libiamo ne’ lieti calici

– ‘O sole mio

– Grande amore

Se non abbiamo ancora certezze riguardanti la scaletta, sono certi i nomi che verranno accolti dal trio sul palco dell’Arena. Grandissimi nomi della musica e dello spettacolo italiano (e non solo), senza limiti di genere. Si tratta di Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Orietta Berti, Aida Garifullina, Edoardo Leo e Giorgio Panariello.