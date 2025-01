Il Volo svelano i loro segreti: conflitti, amori, disguidi e prime esperienze

Nicolò De Devitiis ha presentato un nuovo lato de Il Volo a Le Iene, rivelando aspetti della vita del quartetto al di fuori del palcoscenico. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno trascorso 48 ore con lui durante il loro tour a Parigi e Sofia. Gianluca ha raccontato di essersi sentito emarginato in passato rispetto agli altri due e dei contrasti con Ignazio, pur affermando di volergli bene. Ha descritto gli altri due: Ignazio come solare ma con ombre interiori, e Piero come determinato e fortemente concentrato sui suoi obiettivi.

Piero ha condiviso le sue difficoltà ad esprimere i propri sentimenti e ha rivelato un episodio significativo della sua gioventù, raccontando della sua prima volta. Ha confessato che non ha mai detto “ti voglio bene” ai suoi compagni a causa della sua difficoltà ad aprirsi. Ha inoltre espresso la sua paura di non riuscire a costruire una famiglia.

Ignazio ha confermato le tensioni tra lui e Gianluca, spiegando che il loro rapporto è segnato da diverbi, anche se si vogliono bene. Ha rivelato di aver dovuto crescere in fretta a causa di problemi familiari, affrontando momenti difficili nella sua vita, tra cui attacchi di panico.

In questo speciale, è emerso l’intento del gruppo di mostrarsi autentico e vulnerabile, cercando di esprimere la propria personalità con semplicità e umiltà, motivo per cui sono amati in tutto il mondo.