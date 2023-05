Il Volo sulla bandiera rainbow di Marco Mengoni e l’omofobia in Italia

A Marco Mengoni è bastato un semplice gesto per mandare in tilt migliaia di omofobi, ignoranti e intolleranti. L’entrata in scena del cantante all’Eurovision Song Contest con una bandiera arcobaleno ha fatto discutere (e già questo la dice lunga). Sulla questione si sono espressi anche i ragazzi de Il Volo. In un’intervista rilasciata ad Andrea Conti a Il Fatto Quotidiano, Gianluca, Piero e Ignazio hanno dichiarato che Marco ha fatto bene a sventolare la rainbow flag e che gli artisti dovrebbero sempre mandare messaggi. I tre cantanti hanno anche aggiunto che in Italia servirebbero più diritti e anche una legge contro l’omofobia.

“E ha fatto benissimo Mengoni a farlo. Le parole possono fare molto male o distruggere la vita di una persona. La sensibilizzazione su certi temi è importantissimo. Assurdo che si debba giudicare una persona sempre e comunque. Così come Mengoni, anche tutti noi artisti abbiamo il dovere di lanciare dei messaggi precisi. Servono leggi per i diritti, ma anche contro l’omofobia, e poi bisognerebbe investire molto di più nell’istruzione. L’istruzione è fondamentale per la società. Se continuiamo, invece, a investire nelle cose totalmente inutili, il cambiamento sarà difficile. Se c’è speranza per il futuro su queste situazioni? Sì. Le nuove generazioni sono diverse dalla nostra e dalla precedente. Hanno una mentalità molto più aperta e un approccio diverso”.

Grazie @mengonimarco ✌🏻🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Un manifesto per il futuro: il tricolore e la bandiera lgbtqia+ insieme, la Repubblica che tutela e riconosce i diritti di tutti i suoi cittadini.

Oggi così non è.

Forza, Marco🙌🏻#eurovision pic.twitter.com/1kfxgmaJOP — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) May 13, 2023

Il Volo tornano al Festival di Sanremo? “Sì ci piacerebbe tornare in gara”.

Non solo diritti, i ragazzi de Il Volo hanno anche rivelato che tornerebbero volentieri al Festival di Sanremo, ma solo con una canzone giusta: “Per noi Sanremo, ma anche fare gli eventi in tv, rappresentano una ottima vetrina di promozione, dal momento che in giro c’è molto snobismo nei nostri confronti dalle radio. – hanno continuato Piero, Ignazio e Gianluca – Stiamo, comunque, lavorando ad un disco di inediti con la speranza che le radio ci supporteranno“.