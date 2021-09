Il Volo Sings Morricone: la data di uscita e la tracklist del nuovo disco del trio dedicato al Maestro Ennio Morricone.

Il progetto de Il Volo per rendere omaggio alla carriera di Ennio Morricone, a più di un anno dalla sua scomparsa, prosegue. Dopo il concerto speciale all’Arena di Verona, andato in onda su Rai 1 poche settimane fa, il trio dei ‘tenorini’ ha svelato anche i dettagli di un importante progetto discografico in arrivo nei negozi a brevissimo. Un progetto che sarà apprezzato sia dai loro fan che dai milioni di amanti della grande e immensa musica del maestro Morricone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ennio Morricone

Il Volo sings Morricone

L’album del trio composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone s’intitola Il Volo Sings Morricone ed è già in pre order. La data d’uscita ufficiale è prevista per il 5 novembre. L’annuncio è stato accompagnato anche dal lancio di un primo estratto, Your Love, tratto dalla colonna sonora del celebre cult movie C’era una volta il west di Sergio Leone, un capolavoro del 1968. Ascoltiamolo insieme:

Il Volo Sings Morricone: la tracklist

Ufficializzata con l’arrivo dell’album anche la tracklist ufficiale. Queste tutte le canzoni cantate da Il Volo in questo splendido omaggio:

1 – The Ecstasy of Gold (da Il buono, il brutto e il cattivo)

2 – Your Love (da C’era una volta il west)

3 – Nella fantasia feat. Andrea Griminelli (ad Mission)

4 – Metti una sera a cena (dall’omonima pellicola)

5 – Se feat. Hauser (da Nuovo Cinema Paradiso)

6 – La califfa feat. David Garrett (dall’omonimo film)

7 – Conradiana (da Nostromo)

8 – E più ti penso (da C’era una volta in America)

9 – Se telefonando

10 – Come Sail Away feat. Chris Botti

11 – Would He Even No Me Know? (da Nuovo Cinema Paradiso)

12 – Amalia por amor

13 – Here’s to You (da Sacco e Vanzetti)

14 – I colori dell’amore