Il Volo 👉Si apre il 2021 dell’Arena di Verona con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone che verrà trasmesso in diretta in prima serata su RAI 1 e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone! La data:

📍5 giugno 2021 Verona, Arena 👉Non perdere l’occasione, scopri i dettagli: