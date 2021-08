Il Volo sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia: il trio riceverà un premio e sarà protagonista di un cortometraggio dedicato al grande Ennio Morricone.

La Mostra del Cinema di Venezia darà ovviamente grande spazio anche alla musica. tra i tanti protagonisti della 78esima edizione ci sarà anche Il Volo. Il trio dei ‘tenorini’, sarà presente per un cortometraggio dedicato al grande Maestro Ennio Morricone, e nell’occasione riceverà anche un premio importante. Un ennesimo grande traguardo per uno dei ‘collettivi’ italiani più apprezzati in tutto il mondo.

Il Volo

Il Volo alla Mostra del Cinema

I tre ragazzi riceveranno in particolare il Premio speciale Tribute to Ennio Morricone, un premio dedicato prorpio alla memoria del grande e indimenticato Maestro. “Ringraziamo il Filming Italy Best Movie Award per averci invitato al Festival del cinema di Venezia per ritirare un premio che mai come oggi vogliamo condividere con tutti coloro che in questo periodo difficile ci hanno supportato nel nostro sentito desiderio di omaggiare il Maestro Morricone“, hanno commentato i tre ragazzi, che stanno dedicando negli ultimi mesi un importante progetto proprio al compianto compositore romano.

In particolare, il gruppo ha reinterpretato le storiche melodie del maestro in un concerto speciale andato in diretta dall’Arena di Verona nel mese di giugno su Rai 1. Un grande spettacolo che ha conquistato quasi 5 milioni di spettatori da casa e che sarà trasformato presto in un progetto discografico disponibile per i fan di tutto il mondo.

Il cortometraggio su Morricone alla Mostra del Cinema

Il corto dedicato alla memoria di Morricone è stato girato da Vittorio Storaro (direttore della fotografia tre volte premiato con l’Oscar) nella cornice unica e inimitabile delle Grotte di Frasassi, in provincia di Ancona. Sarà proiettato in anteprima il 5 settembre durante la Mostra nella quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award.

Di seguito il video di Cinema Paradiso: