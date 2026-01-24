12 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Musica

Il Volo parla di Bologna

Da stranotizie
Il Volo parla di Bologna

Il Volo, il gruppo musicale formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, vincitori di Sanremo e di successo a livello planetario, sono stati protagonisti di una puntata de “il Resto di Bologna” a pochi giorni dalla partenza di un nuovo tour. I tre cantanti hanno parlato del loro rapporto con l’arte, la musica, la verità e la città di Bologna, alla quale sono legati sotto molti aspetti.

Piero Barone ha definito Bologna “quella città che ti permette di essere te stesso”, dove chi non è nato lì si sente accettato. Ha aggiunto che Bologna gli dà un senso di appartenenza che non trova in altre grandi città come Roma, Londra o New York. Il gruppo ha anche parlato di Lucio Dalla, uno dei musicisti più rappresentativi della città, e ha espresso gratitudine per il contributo che il suo brano “Caruso” ha dato al loro patrimonio artistico.

I tre cantanti hanno partecipato all’iniziativa “Direttore per un giorno” del Carlino, rispondendo a domande dei lettori e partecipando alle riunioni della redazione. Hanno espresso ammirazione per il lavoro che sta dietro alla creazione di un’informazione ampia e veritiera. Il Volo è pronto a partire per un nuovo tour, consapevole della propria responsabilità di essere sempre all’altezza e di crescere non solo artisticamente, ma anche come persone. Ignazio Boschetto ha condiviso la sua recente esperienza di diventare padre, descrivendola come un cambiamento naturale e positivo nella sua vita.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali umani in Italia
Articolo successivo
Spettacolo dal vivo in crisi nelle Marche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.