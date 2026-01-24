Il Volo parla di Bologna

Il Volo, il gruppo musicale formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, vincitori di Sanremo e di successo a livello planetario, sono stati protagonisti di una puntata de “il Resto di Bologna” a pochi giorni dalla partenza di un nuovo tour. I tre cantanti hanno parlato del loro rapporto con l’arte, la musica, la verità e la città di Bologna, alla quale sono legati sotto molti aspetti.

Piero Barone ha definito Bologna “quella città che ti permette di essere te stesso”, dove chi non è nato lì si sente accettato. Ha aggiunto che Bologna gli dà un senso di appartenenza che non trova in altre grandi città come Roma, Londra o New York. Il gruppo ha anche parlato di Lucio Dalla, uno dei musicisti più rappresentativi della città, e ha espresso gratitudine per il contributo che il suo brano “Caruso” ha dato al loro patrimonio artistico.

I tre cantanti hanno partecipato all’iniziativa “Direttore per un giorno” del Carlino, rispondendo a domande dei lettori e partecipando alle riunioni della redazione. Hanno espresso ammirazione per il lavoro che sta dietro alla creazione di un’informazione ampia e veritiera. Il Volo è pronto a partire per un nuovo tour, consapevole della propria responsabilità di essere sempre all’altezza e di crescere non solo artisticamente, ma anche come persone. Ignazio Boschetto ha condiviso la sua recente esperienza di diventare padre, descrivendola come un cambiamento naturale e positivo nella sua vita.