Il Volo Natale a Gerusalemme: la possibile scaletta

Il Volo – Natale a Gerusalemme: su Canale 5 arriva il concerto speciale del trio dei ‘tenorini’ nella serata della Vigilia.

Il Natale su Canale 5 sarà all’insegna della musica. Stavolta ad allietare le feste dei telespettatori saranno tre dei cantanti più amati dagli italiani. Stiamo parlando dai ragazzi de Il Volo, il trio canoro italiano più famoso al mondo. Una serata indimenticabile e unica per festeggiare il Natale con le canzoni che da sempre allietano le nostre giornate di festa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sullo speciale natalizio girato in un luogo simbolicamente molto importante: la Terra Santa.

Il Volo: su Canale 5 arriva Natale a Gerusalemme

Grazie a questo concerto unico e molto speciale tutti i fan del Volo potranno vivere un’esperienza incredibile, in grado di parlare ai nostri cuori e di farli battere con nuova forza.

Il Volo

La voce inconfondibile di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto farà da colonna sonora al cenone della Vigilia con l’evento tenuto in Terra Santa, a Gerusalemme, per rendere ancora più magica l’atmosfera di uno dei momenti più belli dell’anno. Uno speciale natalizio in cui non mancheranno grandi sorprese, soprattutto all’interno della scaletta.

La scaletta de Il Volo – Natale a Gerusalemme

L’appuntamento con Il Volo – Natale a Gerusalemme è in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre. Un concerto splendido tenuto in una location unica al mondo, con il palco situato alle porte della città israeliana, sotto la Torre di David. Ad accompagnare i tre cantanti sarà presente l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta.

Per quanto riguarda le canzoni presenti in scaletta, non mancheranno ovviamente brani non solo in italiano, ma anche in inglese, tra cui l’ultima cover del trio, quella di Happy Xmas (War is Over) di John Lennon e Yoko Ono. L’ennesima cover natalizia di un repertorio senza limiti, in grado di spaziare dal pop alla musica classica, senza soluzione di continuità.

Di seguito il video ufficiale della cover del brano natalizio dell’ex Beatles: