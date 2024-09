Il Volo, Ignazio Boschetto sposa Michelle Bertolini: dettagli sul matrimonio

Ignazio Boschetto, il giovane tenore de Il Volo, si è recentemente sposato con la sua fidanzata Michelle Bertolini in una cerimonia che rimarrà nel cuore di entrambi. L’evento si è svolto giovedì 12 settembre, durante una pausa della loro continua tournée. Anche se i dettagli specifici del rito rimangono riservati, si presume che il matrimonio abbia avuto luogo in una splendida villa d’epoca, decorata con rose bianche e palloncini, creando un’atmosfera magica per gli sposi.

Ignazio ha scelto un look informale, indossando un completo blu e una camicia bianca, mentre Michelle ha optato per un abito bianco elegante a mezza lunghezza, adornato con delicate pizzo. Entrambi hanno mostrato sorrisi radiosi, evidenziando la gioia di questo momento speciale. La celebrazione è stata preceduta da una cena pre-matrimoniale intima con familiari e amici, tra cui i colleghi de Il Volo, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Il sentimento che lega Ignazio e Michelle è descritto come travolgente. Sebbene Boschetto parli poco della sua vita privata, ha rivelato che, dopo aver vissuto molte esperienze nel mondo, ha riconosciuto subito in Michelle la sua anima gemella. Ignazio ha condiviso che non ha senso aspettare quando si trova la persona giusta, sottolineando l’anticipazione di questo giorno speciale: “Io non vedo l’ora di sposarmi”.

Michelle Bertolini, originaria del Venezuela, è una ex Miss Venezuela, modella e ora imprenditrice. Nonostante la loro conoscenza sia stata breve, meno di un anno, i due hanno deciso di intraprendere insieme una nuova avventura di vita. Il matrimonio rappresenta non solo un unione romantica ma anche un nuovo inizio per entrambi.

Dopo la cerimonia, la coppia ha festeggiato con una grande festa che durerà tutta la notte, segno che questo amore non è solo un colpo di fulmine ma un legame significativo e duraturo. Il grande giorno di Ignazio e Michelle è stato, quindi, un mix di amore, amicizia e celebrazione, creando ricordi indimenticabili per tutti i presenti.