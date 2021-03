Il Volo canta Màkari: il trio di tenorini, con Ignazio Boschetto in testa, canta la sigla della nuova fiction Rai ambientata a San Vito Lo Capo.

C’è anche la voce de Il Volo nella nuova fiction di Rai 1, Màkari. Lo sceneggiato, ambientato a San Vito Lo Capo, in Sicilia, vanta una sigla composta da Ignazio Boschetto, uno dei tenorini del trio. In conferenza stampa, l’artista ha presentato questa sua canzone, in arrivo sulle piattaforme streaming, parlando anche del suo legame con la Sicilia.

La sigla di Màkari è firmata da Ignazio Boschetto

“Mi piace il connubio tra amore e genere narrativo giallo di questa fiction“, ha dichiarato nel corso della conferenza Boschetto. Pensando alla sua Sicilia, l’artista ha provato a descriverla attraverso le sue sensazioni, quelle di un 25enne che la sua terra la vive spesso anche da lontano.

Il paesaggio della fiction è di quelli carissimi a Boschetto, che a San Vito Lo Capo ha tanti amici e che spesso sceglie proprio quei luoghi come meta delle sue vacanze estive. Una terra che descrive come composta da “saggi e stolti, diavoli e santi“. Anche per questo si è sentito onorato di aver ricevuto l’opportunità di scrivere un brano che, secondo lui, è fortemente attaccato alle tradizioni locali.

Il Volo: la sigla di Màkari è cantata dai tenorini

Durante la conferenza sono intervenuti anche Piero Barone e Gianluca Ginobile, gli altri tenorini: “Io e Gianluca siamo orgogliosi del lavoro che ha fatto Ignazio con questo brano“. Una piccola parte della canzone è già disponibile negli spot in rotazione in questi giorni sui canali Rai. La fiction andrà in onda in due puntate il 15 e il 16 marzo su Rai 1 alle ore 21.25. La canzone sarà però disponibile in maniera integrale già nei prossimi giorni sulle piattaforme streaming.