Il Volo torna a cantare: a giugno apriranno la stagione dei concerti nell’Arena di Verona con il loro tributo a Ennio Morricone davanti a un pubblico di 6mila persone.

Ennio Morricone farà rivivere l’Arena di Verona attraverso la voce de Il Volo. Saranno proprio i tre tenorini ad aprire la nuova stagione dei concerti nel leggendario anfiteatro, davanti a un pubblico formato da 6mila persone, ma con protocolli di sicurezza stringenti. Il countdown sta per terminare, e i tre ragazzi presentano l’evento in conferenza stampa con grande entusiasmo: “Siamo vicini al traguardo. Finalmente si canta!“.

Il Volo all’Arena di Verona

Il prossimo 5 giugno, dopo mesi di silenzio, i tre ragazzi de Il Volo, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, riapriranno la stagione dei concerti, scelta come alternativa a piazza Pio XII e Basilica di San Pietro per ragioni di sicurezza.

Il Volo

Sarà il progetto più bello della loro carriera, come riferito in conferenza dallo stesso Boschetto. Diretti dal Maestro Marcello Rota e alla presenza del Maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio, i tre omaggeranno la musica unica dell’indimenticato compositore romano, un pilastro della cultura italiana nel mondo: “Obiettivo sarà anche quello di farlo conoscere ai più giovani“.

La scaletta de Il Volo all’Arena di Verona, omaggio a Ennio Morricone

Non è stata presentata ufficialmente la scaletta. I tre hanno assicurato che ci sarà una parentesi sul loro repertorio, ma gran parte dell’evento sarà dedicato alle composizioni storiche di Morricone, da Mission a C’era una volta il west: “Ci sarà anche una melodia epica di Morricone eseguita per la prima volta in versione cantata“.

Nel corso della serata i tre ragazzi riceveranno una statuetta numerata raffigurante una diva con in testa l’Arena. Un regalo simbolico della città di Verona per rappresentare la ripresa. Una ripartenza che ripartirà dalle 6mila persone presenti tra il pubblico, grazie a una deroga sulle 1000 previste da decreto. Adesso serve però una deroga anche sull’orario, per poter allungare il coprifioco almeno fino alle 24. I biglietti per l’evento saranno in vendita dalle 16 del 14 maggio. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e negli Stati Uniti su PBS. Ecco l’audio di un loro omaggio al Maestro: