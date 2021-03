C’E’ UN VIRUS virtuale che si comporta e trasmette proprio come il Covid-19 ma è completamente sicuro e monitorabile. Ecco cosa ha creato un gruppo di ricercatori australiani e statunitensi per testare e seguire la strada dei contagi durante una pandemia in tempo reale. Safe Blues è un modello matematico in grado di simulare la diffusione del coronavirus in una comunità. E per farlo utilizza dei ‘token virtuali’, dei virus informatici che si diffondono utilizzando dispositivi cellulari e Bluetooth e che possono essere monitorati in tempo reale, offrendo una mappa veritiera dei contagi.

Quando hanno intuito che i dati reali di contagio a disposizione delle autorità erano sempre in ritardo, e di conseguenza anche le misure di contenimento intraprese per frenare la pandemia, nonché il flop delle app di tracciamento, il professore associato dell’Università del Queensland Yoni Nazarathy con i colleghi della Cornell, del Mit e dell’Università di Melbourne hanno deciso di sfruttare le loro competenze nei modelli matematici per predire la diffusione del Covid e fare qualcosa di concreto per aiutare i Governi di tutto il mondo. Il loro studio ‘Safe Blues: The case for virtual safe virus spread in the long-term fight against epidemics’ è stato pubblicato oggi sulla rivista scientifica Patterns.

“Anche in Australia l’app per il tracciamento dei contatti – CovidSafe, cugina della nostra Immuni – non è stata un grande successo”, afferma il professor Nazarathy, contattato via e-mail. Ma a differenza di quelle app, “Safe Blues non riguarda il tracciamento dei contatti: qui non si tratta di trovare individui infetti. È piuttosto un metodo per ottenere dati anonimi e in tempo reale su come sta andando l’epidemia in un preciso luogo o momento. L’idea è che i token diffusi tra gli individui rimangano correlati con l’effettiva diffusione del virus. Diffondendo molte varianti di questi virus virtuali, e osservando le correlazioni storiche tra i token e il virus effettivo, possiamo ottenere un’istantanea sempre aggiornata della diffusione del contagio”.

Safe Blues ( https://safeblues.org/ ) “non è stato ancora adottato da alcun Paese anche perché al momento è una raccolta di algoritmi e un’app Android in versione Beta – prosegue Nazarathy -. Nei prossimi mesi condurremo un esperimento con gli studenti dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda, diffondendo il virus virtuale via Bluetooth nei cellulari di chi frequenta il campus, ottenendo così un modello reale di epidemia”. Ma già a livello teorico le applicazioni sono assolutamente interessanti. Questo perché con il lockdown è sempre necessario attendere una o due settimane per iniziare a vedere i primi effetti dell’andamento del virus. Oggi è un po’ come “pilotare un aereo pur avendo solo sensori che ti dicono qual era la tua velocità due settimane fa”. Le stime delle infezioni da Covid-19 sono infatti influenzate dal ritardo causato dal tempo che intercorre dal contagio alla diagnosi, che può richiedere una settimana, o anche non finire mai nei casi degli asintomatici. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per confrontare le infezioni, invece, non basandosi sui sintomi o sul numero di tamponi ma solo sulla sua diffusione aerea potrebbe consentire nuovi modelli di lockdown più circoscritti ed efficaci.

Con Safe Blues, subito dopo un blocco o, in alternativa, con l’entrata in vigore di un nuovo Dpcm o ancora il passaggio di una Regione da gialla ad arancione, “si potrebbero avere in tempo reale dati sull’efficacia della restrizione intrapresa e, nel caso, decidere se diminuire o aumentare le restrizioni”, conclude Nazarathy. Ma soprattutto potremo predire e capire come realmente si comporterà il virus quando le misure verranno allentate. O ancora definire le precauzioni da intraprendere per tornare in sicurezza nei cinema, nei teatri e a una normalità ormai dimenticata.