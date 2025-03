Il virus Michelangelo: la paura globale del 6 marzo 1992

Negli anni ’90, la minaccia dei virus informatici cresceva, e il virus Michelangelo, scoperto nel 1991, attirò un’attenzione senza precedenti per la sua capacità distruttiva e la sua attivazione programmata per il 6 marzo, giorno del compleanno di Michelangelo Buonarroti. A differenza di altri virus, Michelangelo mirava a cancellare dati dai computer infetti sovrascrivendo settori critici del disco rigido. Si diffondeva principalmente attraverso i floppy disk, consentendo un’ampia propagazione.

Esperti come John McAfee avanzarono stime catastrofiche su milioni di computer potenzialmente colpiti. Tuttavia, il 6 marzo 1992, l’impatto reale fu assai limitato, con danni notevolmente inferiori alle attese. Questo episodio rivelò come il panico possa diffondersi rapidamente e sottolineò l’importanza di un approccio scientifico nella valutazione delle minacce informatiche. Inoltre, Michelangelo accelerò l’adozione di software antivirus, aumentando la consapevolezza riguardo la cybersecurity.

Il virus, variante di un altro malware chiamato Stoned, si attivava senza preavviso, causando danni devastanti ai dati. Quando fu scoperto, molti computer già lo contenevano, alimentando il timore di un catastrofico 6 marzo. I media contribuirono notevolmente all’allerta globale, generando un clima di inquietudine e vendite di software antivirus.

Quando la data fatidica arrivò, i primi rapporti provenienti da Asia e Australia indicavano un impatto ridotto. In Occidente, le agenzie di stampa ridimensionarono le stime iniziali, evidenziando solo 10-20 mila computer colpiti. L’evento, pur non causando l’“apocalisse informatica” paventata, evidenziò come la paura possa diffondersi più rapidamente dei virus stessi, insegnando una lezione importante sulla cybersecurity.