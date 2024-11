Il VIP è diventato papà.

Andrés Gil e Candela Vetrano hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, Pino, un evento che ha portato grande gioia nella loro vita. Gil, attore e noto ex partecipante del programma “Ballando con le Stelle”, ha condiviso la notizia della gravidanza a maggio, culminando ora nella nascita del loro maschietto, avvenuta il 17 novembre. Il nome Pino, sebbene poco comune, ha un significato speciale per la coppia.

Per esprimere la loro felicità, i neogenitori hanno pubblicato sui social alcune foto del neonato, accompagnate da un messaggio d’amore: “Pino ti amiamo, grazie per averci scelto. Siamo estasiati dall’amore! Grazie per i vostri messaggi dal cuore”. Le immagini ritraggono il braccino del bambino con il braccialetto identificativo e i teneri abbracci tra i due genitori e il loro piccolo.

Andrés Gil, 34 anni, ha realizzato il sogno di diventare padre con la compagna Candela Vetrano, 33 anni. Dopo aver vinto “Ballando con le Stelle” nel 2012 insieme all’insegnante di ballo Anastasia Kuzmina e aver partecipato a “Pechino Express”, la carriera di Gil era iniziata nel 2007 con il ruolo di Bruno Molina nella telenovela “Il Mondo di Patty”.

La loro storia d’amore è iniziata nel dicembre 2015, quando si sono conosciuti grazie a un festival a Napoli e Milano. Dopo un breve soggiorno a Roma, in cui Gil ha fatto da guida turistica a Candela e al suo entourage, l’intesa tra i due è sbocciata rapidamente. Nonostante le distanze, si sono visti spesso, diventando inseparabili e ora genitori.

Gil e Vetrano hanno costruito una relazione solida, condividendo esperienze lavorative e momenti di vita privata. La nascita di Pino segna un nuovo emozionante capitolo della loro vita insieme, accolto con entusiasmo e amore. La coppia ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni da fan e amici, evidenziando il sostegno che circonda la loro famiglia in questo momento speciale.